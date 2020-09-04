Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Arktik Okyanusu'nin Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi'nin suları üzerinde büyük gerilim yaşandı. 3 Eylül’de Rus hava savunması Rus devleti sınırlarına yaklaşan iki savaş uçağı tespit ettiklerini açıkladı.

Bakanlık, Kuzey Filosuna ait bir MiG-31 savaş uçağının yaklaşan diğer savaş uçaklarını tespit etmek için havalandıklarını bildirdi.

Yapılan takip sonucunda Barents Denizi'nin suları üzerinde iki Amerikan ve İngiliz uçağının tespit edildiği duyuruldu.

Rusya, sınırlarının ihlalinin önlenmesi amacıyla ABD ve İngiliz uçaklarını, MİG-31 savaş uçağıyla müdahale ettiklerini belirtti.

Açıklamada, ‘’Rus savaş uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 stratejik keşif uçağı ve İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir R.1 nöbetçi keşif uçağı olduğu tespit etti. MİG-31 savaş uçağının iki ülkeye karşı havalandırdık’’ denildi.