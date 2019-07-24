Havada korkutan gerilim! Rusya nota verdi Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, "Güney Koreli pilotların bugünkü yasa dışı ve tehlikeli eylemleriyle ilgili olarak Güney Kore'nin askeri ataşesine ilgili nota sunuldu" açıklaması bulundu.

Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerindeki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdiği sırada, Güney Kore'ye ait F-16 jetleri Rus uçaklara tehlikeli mesafeye yaklaşarak tehdit oluşturacak manevralarda bulunmuştu. Kore'nin askeri ataşesine nota verildi Rus Hava Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, "Güney Koreli pilotların bugünkü yasa dışı ve tehlikeli eylemleriyle ilgili olarak Güney Kore'nin askeri ataşesine ilgili nota sunuldu" diye açıkladı. Daha önce Güney Kore, Rus uçakların iki kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmiş, önleme amacıyla havalandırılan F16 jetlerin uyarı ateşi açtığını ileri sürmüştü. Güney Kore'nin suçlamalarını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının uluslararası sular üzerinde plan ve uluslararası kurallar çerçevesinde uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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