Havada inanılmaz anlar! Paraşütçüye uçak çarptı

Avusturya Alpleri'nde yamaç paraşütü yapan bir kadına uçak çarptı. Paraşütü parçalanan kadının ölümle burun buruna geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

44 yaşındaki Avusturyalı bir kadın, paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı.

Videoda kadının Avusturya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği ve çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak, paraşütü parçaladı.

YEDEK PARAŞÜTÜ AÇMAYI BAŞARABİLDİ

Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın, acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi.

Yetkililer kadının ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada uçağın pervanesinin paraşüte ciddi zarar verdiği bildirildi. Yetkililer "Deneyimli paraşütçü yedek paraşütünü açarak kurtuldu" dedi.

Kazadaki kadının adı açıklanmasa da "Sabrina" adlı bir kadın, kaza görüntülerini sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı. Kadın paylaşımında "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

