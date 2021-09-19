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Gündem Havada görülen insan silüeti viral oldu
Gündem

Havada görülen insan silüeti viral oldu

Dün gece aniden bastıran sağanak yağışa neden olan yağmur bulutlarında görülen insan silüeti sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 11:39:00 -

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış ve yıldırım etkili olurken, şehrin semalarında insan silüetinde bulut oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası oluşan silüeti herkes "Yıldırımların efendisi" olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya benzetti.

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

Geceyi yıldırımlar aydınlattı

Yıldırımların sahne aldığı geceye damga vuran ise "Yıldırımların efendisi" olarak bilinen Nikola Tesla'nın silüetinin İstanbul semalarında görülmesi oldu.

Yıldırımların arasında belirdi

Yağışın ardından yıldırımların arasında esrarengiz bir görüntü belirdi. Görüntülerin Hava Forum sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı, bu silüeti aynı zamanda "Yıldırımların efendisi" olarak tanınan Nikola Tesla'ya benzetti.

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