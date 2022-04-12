Havacılık sektörüne Türkiye mührü
Pandeminin etkileri azaldıkça çeşitli sektörlerde reel rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 2022'nin ilk 3 ayında geçen seneye göre toplam uçuş trafiğinde %44,1 artış gösterdi. Son rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu.
Yeni Akit Ankara
Pandeminin etkileri azaldıkça çeşitli sektörlerde reel rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 2022'nin ilk 3 ayında geçen seneye göre toplam uçuş trafiğinde %44,1 artış gösterdi. Son rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı.
"Türkiye'nin liderliği"
"Pandeminin etkilerinden kurtuluyoruz, Avrupa'da havacılık sektörü Türkiye'nin liderliğinde yükseliyor" diyen Bakan Adil Karaismailoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaştığı veriler şöyle:
2022'nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre toplam uçak trafiği %44,1 artarak 338 bin 386'ya yükseldi.
Türkiye geneli havalimanlarının iç-dış hat yolcu trafiği şöyle;
İç hat 15 milyon 953 bin
Dış hat 13 milyon 612 bin