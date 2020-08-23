Havacılık sektörü istihdamında yerlileşme hamlesi

Akit Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörünün dününü ve bugününü değerlendirdi. Karaismailoğlu, sektörün ekonomik kalkınmanın itici unsuru haline geldiğini ve toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, son dönemde atılan adımların havacılık alanının beklentilerin ötesinde büyümesine imkân tanıdığını belirtti.

Yolcu sayımız 210 milyonu buldu

2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 56’ya ulaştığına işaret eden Karaismailoğlu, “Ülkemizde 2003’te 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunuyordu. Bu rakam 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülkeyle ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329’a yükseldi. Bunun sonucunda da 34.5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyona dayandı” dedi.

Sektör cirosu 53 kat arttı

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe cironun 17 yılda 53 kat arttığına; istihdam sayısının da 65 binden 295 bine dayandığını açıkladı. Sektörün önde gelen firmalarının yetişmiş eleman ihtiyaçlarını -büyük ölçüde- yurtdışından karşılamak zorunda kaldıklarına da dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Ne var ki eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı büyük oranda yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sektörde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11’i bulmakta. Öbür taraftan yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz.”

Önemli kolaylıklar

Karaismailoğlu, ayrıca yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) havacılık sektörüne yönelik olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığını hatırlattı. Covid-19’dan ötürü ortaya çıkan işsizlik problemleri nedeniyle Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının bulunduğu yönünde kendisine bilgiler geldiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Kaygıları dikkate alıyoruz

“Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda hava yolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük. Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artmasıyla sektöre yetişmiş eleman sağlanıyor. Söz konusu çalışmayla sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda havayolu işletmelerinin görüşlerini ve yol haritasını da istedik.”