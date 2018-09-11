Havaalanında iki suya 12 TL ödeyen vatandaş isyan etti: Bu bir soygundur
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'da aldığı 2 adet yarım litrelik suya 12 TL ödeyen bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma tepki gösterdi.11 Eylül 2018 Salı 11:17
İstanbul'da havaalanında aldığı 0.5'lik suya 6 lira ödeyen vatandaş, duruma sosyal medyadan ''Bu soygundur'' diyerek tepki gösterdi. Vatandaşın tepkisine fiyatlardan rahatsız olan diğer kullanıcılar da destek verdi.
2 ADET SUYA 12 TL ÖDEDİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı 2 adet 0,5 litre suya 12 TL ödeyen vatandaş, Twitter'dan ''Bu soygundur, hırsızlıktır'' diyerek tepki gösterdi.
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