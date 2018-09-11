Havaalanında iki suya 12 TL ödeyen vatandaş isyan etti: Bu bir soygundur

İstanbul'da havaalanında aldığı 0.5'lik suya 6 lira ödeyen vatandaş, duruma sosyal medyadan ''Bu soygundur'' diyerek tepki gösterdi. Vatandaşın tepkisine fiyatlardan rahatsız olan diğer kullanıcılar da destek verdi.

2 ADET SUYA 12 TL ÖDEDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı 2 adet 0,5 litre suya 12 TL ödeyen vatandaş, Twitter'dan ''Bu soygundur, hırsızlıktır'' diyerek tepki gösterdi.