Hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya turist akınına uğruyor. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde kente gelen turist sayısı, geçen yılki rakamları geçti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçen senenin 9 milyonu aşkın ziyaretçiyle kapatıldığı Antalya'da 2022'nin turizm verileri, önceki yılın 1 Ocak-12 Haziran dönemine göre artış gösterdi.

Hava yolu ile gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

Bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen senenin aynı tarihlerine göre yüzde 227 artışla 3 milyon 104 bin 300'e ulaştı.

2021'de rakam 949 bin olarak kaydedildi

Geçen yıl aynı dönemde kente gelen ziyaretçilerin sayısı, 949 bin 182 olarak kaydedildi. Öte yandan kente haziran ayının ilk 12 gününde ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 241 artışla 688 bin 993 turist geldi.