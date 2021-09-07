Hava yolu yolcu ve yük istatistikleri açıklandı

Yeni akit Ankara

Buna göre, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 88.337, dış hatlarda 64.373’e ulaştı. Ağustos’ta üst geçişler ile birlikte toplam 179.972 uçak trafiği gerçekleşti.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8.825.944, dış hat yolcu trafiği 9.427.184 oldu. Böylece ağustosta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18.277.215 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Ağustos ayında ise iç hatta 9.096.569, dış hatta 14.150.587 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 23.306.872 yolcu trafiği olmuştu. Böylece 2021 yılında; iç hatta 2019’un %97’si, dış hatta %67’si ve toplamda %78’i gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayında iç hatlarda 95.821 ton, dış hatlarda 290.397 ton, toplamda ise 386.218 ton oldu.

İstanbul Havalimanı’nda Ağustos ayında 4.563.735 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı’na Ağustos ayında 31.497 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9.956 uçuş, dış hatlarda 21.541 uçuş gerçekleşti. Havalimanında ağustosta iç hatlarda 1.472.734, dış hatlarda 3.091.001 olmak üzere toplamda 4.563.735 yolcuya hizmet verildi.