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Yerel Hava yastığından kokain çıktı
Yerel

Hava yastığından kokain çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 10:00:00 -
Hava yastığından kokain çıktı

Küçükçekmece’de ihbar üzerine durdurulan araçta, direksiyona bağlı, aracın hava yastığının içine kurulmuş düzenek içinde kokain ve 2 silah ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polis ekipleri, ihbar üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın direksiyonuna bağlı bir düzenek bulundu. Düğmeye basıldığı sırada aracın hava yastığının çıkarılıp kurulan düzeneğin açıldığı görüldü. Düzeneğin içinden 980 gram kokain ile 2 ruhsatsız tabanca çıktı.
Aramanın ardından polis, araç sahibi şüpheli Berkay A.’yı, (26) uyuşturucu madde imali ve ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alarak karakola götürdü. Emniyetteki işlemleri biten Berkay A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti' ile 'Ruhsatsız silah bulundurmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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