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Aktüel Hava yastığı açılmayan aracı ‘akıllı’ diye savundular
Aktüel

Hava yastığı açılmayan aracı ‘akıllı’ diye savundular

Yeniakit Publisher
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Hava yastığı açılmayan aracı ‘akıllı’ diye savundular

Bursa'da kazada hava yastıkları açılmayan elektrikli araç için 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı; avukata göre bilirkişi raporu açılmamayı normal bulmadı.

Bursa'da müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi (28), Ağustos 2025'te satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında kaza geçirdi; araç büyük hasar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Ertesi gün firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı.”

Firmanın yaklaşımı üzerine avukatıyla görüşen Çiftçi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Araç kendi etrafında dönüp üç kez bariyere çarptı

DHA'nın aktardığına göre Çiftçi, İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan araç kendi etrafında dönerek önce sağ, sonra sol, ardından yeniden sağ bariyerlere çarpıp durdu. Yanındaki arkadaşı İ.A. hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı; Çiftçi yara almadı.

Kazayı kendi anlatımıyla “hafif bir su akıntısı” üzerinde savrulma olarak tarif eden Çiftçi, “Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı” dedi. Çiftçi, kazada kafasını sol tarafa vurduğunu, arkadaşının da bel bölgesinden darbe aldığını anlattı. Aracı, güvenilir olduğu söylendiği ve çevresindekiler tavsiye ettiği için satın aldığını belirten Çiftçi'ye göre müşteri temsilcileri, kazanın kendilerini korumaya ihtiyaç duyulacak şiddette olmadığını söyledi.

Avukat: Bilirkişi raporu açılmamayı normal bulmadı

Çiftçi'nin avukatı Özgür Coşkun, mahkemeye başvurarak araçta derhal inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Coşkun'a göre darbe emicilerin araçtan kopmasına ve şasilerin bükülmesine rağmen hava yastıklarının açılmadığı, bilirkişi raporuyla tespit edildi. Coşkun, aracın tespit sonucunda perte ayrıldığını da söyledi.

Coşkun, müvekkilinin firmaya başvurduğunda “Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik zaten hava yastıkları açmamış” yanıtını aldığını, müşteri hizmetlerinin ayrıca “Zaten bu kazada hava yastığı açmaması normal” dediğini aktardı. Avukata göre perte ayrılan bir araçta hava yastıklarının açılmaması normal değil; Coşkun, bunun bir “gizli ayıp” olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Coşkun, yolcu İ.A.'nın da aynı gün hastaneye sevk edildiğini ve darp-cebir raporu aldığını belirtti.

Çiftçi başka marka bir araca geçti

Aracını severek aldığını söyleyen Çiftçi, “Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için tekrardan aynı araca binmeye biraz daha korkularım var” dedi. Coşkun da müvekkilinin kazadan sonra “Hangi araca artık güveneceğim” düşüncesine kapıldığını belirtti.

Çiftçi şu anda başka marka bir araç kullanıyor. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davası devam ediyor.

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