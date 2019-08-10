0553 313 94 23

Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek

Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Mehmet Aktaş, Kırşehir Bölge Trafik Uygulama Noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarma ekipleriyle beraber trafik uygulaması yaptı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek

Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Mehmet Aktaş, Kırşehir Bölge Trafik Uygulama Noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarma ekipleriyle beraber trafik uygulaması yaptı.


Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Mehmet Aktaş’a, Kırşehir ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Jandarma Komutanı Ferhat Kuran eşlik etti. Polis ile uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülerle sohbet ederek yavaş seyretmeleri ve mola vermeleri noktasında uyarılarda bulundu.’Kemerin Ses Getirsin’ Kampanyası hakkında da bilgilendirme yapan Aktaş, “5 günlük bayram tatili ile birlikte öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 bin 700 emniyet ekibi ve bin 500 civarında jandarma ekibiyle günlük ortalama 16 bin kişi görev başında olacak” dedi.


Trafik denetimlerinin büyük şehirlerde hava destekli ve dronelar ile yapılacağını ifade eden Aktaş, “Bütün yollarda denetimler yapılacak. İnsanlarımızı trafik kurallarına uyma noktasında görevli personelimiz uyarılarda bulunacak. Trafik kazalarının asgariye indirilmesi ile ilgili uygulamaya koyduğumuz projelerimizle ile ilgili de vatandaşlar bilgilendirilecek. Özellikle büyük şehirlerimizde helikopter ve drone ile denetimlerde yapıyoruz. Toplamda yüz kişilik ekiple de biz sahada olacağız” diye konuştu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    1. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    2. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    3. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    4. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    5. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    6. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    7. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    8. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    9. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    10. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    11. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    12. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    13. Baydilli personelle bayramlaştı
    14. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    15. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    16. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    17. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    18. Şehitliklere bayram ziyareti
    19. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    20. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    21. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de..
    22. AK Parti’de bayramlaşma töreni..
    23. Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü,..
    24. Konya’da kurban pazarının en büyüğü 2..
    25. Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı:..
    26. Düzce’deki hayvan sayısı 77 bin 731
    27. (Özel) Kapalı kasada taşınarak havasız..
    28. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
    29. Kurban Bayramı'nda "el yaralanmaları..
    30. Hayırsever vatandaştan 120 yetim..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz