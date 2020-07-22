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Gündem

Hava unsurları da boy gösterdi! İdlib'de 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'teki M4 Karayolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:56:00 - 2020-07-22 14:59:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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