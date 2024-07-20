  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte o fotoğraf: Harpoon yerini NSM’e bırakıyor: Her şey artık farklı olacak mı?

Anbean Türk yıldızlarını takip ediyorlardı: Euro 2024 Ferdi Kadıoğlu'nu uçurdu! O listeye kafadan girdi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

KKTC özgürlüğünü Erbakan’a borçlu

Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"

Akıl veren Ekrem, 6 yılda bir barınak bile açmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan radikal karar çıkıyor! Kulüplere şok yabancı kararı iletildi! Kimse bunu beklemiyordu

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş
Teknoloji Hava taksi ortaya çıktı! Sadece ve sadece su buharı yayarak 841 kilometre uçtu
Teknoloji

Hava taksi ortaya çıktı! Sadece ve sadece su buharı yayarak 841 kilometre uçtu

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:49:00 - 2024-07-20 13:56:30
Hava taksi ortaya çıktı! Sadece ve sadece su buharı yayarak 841 kilometre uçtu

BD merkezli Joby Aviation firması tarafından geliştirilen ve 1000 km’ye yakın test uçuşunu başarıyla tamamlayan ‘hava taksi' geleceğin ulaşım aracı olmaya hazırlanıyor.

Doğa dostu hidrojen yakıtla sadece su buharı püskürterek 1000 km’ye yakın test uçuşunu başarıyla tamamlayan ‘hava taksi’ geleceğin ulaşım aracı olabilir

ABD merkezli Joby Aviation firmasının geliştirdiği uçan araba benzeri dikey kalkış uçağı, hidrojen gücü kullanarak türünün ilk örneği olan 841 kilometrelik test uçuşunu tamamladı.

Arkasında sadece su buharı izi bıraktığı bildirilen uçak, orta menzilli, bölgesel seyahatler için geleneksel fosil yakıtla çalışan jetlere alternatif olacak.

Kaynak: Gazete Oksijen

Fransızlar dünyaya duyurdu: Türkiye F-16 alımını iptal edip o ülkeden 40 savaş uçağı alacak
Fransızlar dünyaya duyurdu: Türkiye F-16 alımını iptal edip o ülkeden 40 savaş uçağı alacak

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransızlar dünyaya duyurdu: Türkiye F-16 alımını iptal edip o ülkeden 40 savaş uçağı alacak

Neler oluyor? Onlarca F-35 savaş uçağı siparişi verdiler
Neler oluyor? Onlarca F-35 savaş uçağı siparişi verdiler

Gündem

Neler oluyor? Onlarca F-35 savaş uçağı siparişi verdiler

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil savaş uçağında deprem: Proje her an çökebilir
Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil savaş uçağında deprem: Proje her an çökebilir

Teknoloji

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil savaş uçağında deprem: Proje her an çökebilir

Türkiye harıl harıl çalışıyordu! Yeni savaş uçağı projesi iptal ediliyor: Savaşa gireceğiz sırası mı?
Türkiye harıl harıl çalışıyordu! Yeni savaş uçağı projesi iptal ediliyor: Savaşa gireceğiz sırası mı?

Teknoloji

Türkiye harıl harıl çalışıyordu! Yeni savaş uçağı projesi iptal ediliyor: Savaşa gireceğiz sırası mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23