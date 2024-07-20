Hava taksi ortaya çıktı! Sadece ve sadece su buharı yayarak 841 kilometre uçtu
BD merkezli Joby Aviation firması tarafından geliştirilen ve 1000 km’ye yakın test uçuşunu başarıyla tamamlayan ‘hava taksi' geleceğin ulaşım aracı olmaya hazırlanıyor.
Doğa dostu hidrojen yakıtla sadece su buharı püskürterek 1000 km’ye yakın test uçuşunu başarıyla tamamlayan ‘hava taksi’ geleceğin ulaşım aracı olabilir
ABD merkezli Joby Aviation firmasının geliştirdiği uçan araba benzeri dikey kalkış uçağı, hidrojen gücü kullanarak türünün ilk örneği olan 841 kilometrelik test uçuşunu tamamladı.
Arkasında sadece su buharı izi bıraktığı bildirilen uçak, orta menzilli, bölgesel seyahatler için geleneksel fosil yakıtla çalışan jetlere alternatif olacak.
Kaynak: Gazete Oksijen
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