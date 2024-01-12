  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

New York'tan sonra Moskova’da da bir sinagogun altından gizli tünel çıktı

Şaibeli isimler yeniden aday! Eş başkanların aday savaşı

Erdal Beşikçioğlu'yla Başlayan Tartışmada Mansur Yavaş Aday Olmam Resti Çekti Mi? Fatih Altaylı yine saçmaladı

Arkadaşlar şehirler için çalışacak! CHP Kandil'in kölesi oldu

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!

Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha

Kadınları para karşılığı eve çağırarak falakaya yatırıp resimlerini çekiyordu... Falaka davasında yeni karar

1 Dolar 40 TL Olur mu? Uzman isim yanıtladı

ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu: Emekliler oradan 20 bin lira alabilir
Yerel Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi ibadete engel olmadı
Yerel

Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi ibadete engel olmadı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:30:00 -
Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi ibadete engel olmadı

Camilerde yer bulamayan Eskişehirli bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesine rağmen Cuma namazını aksatmadı.

Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Reşadiye Camii dolu olunca avluya serilen örtülerin üzerinde saf alarak ibadetlerini yerine getirmeye geldi. Montlarını ve berelerini giyerek soğuğa karşı tedbir alan vatandaşlar hutbenin ardından soğuk havaya rağmen namazını kıldı. Elinde seccadesiyle birlikte namaza gelen bir öğrenci ise görenlerin takdirini topladı.

14 asır boyunca içinde namaz kılındı! Siyonistler yıktı
14 asır boyunca içinde namaz kılındı! Siyonistler yıktı

Dünya

14 asır boyunca içinde namaz kılındı! Siyonistler yıktı

Peygamber Ocağı'nı o kafa yıpratıyor! Namaz kılan personele mobbing
Peygamber Ocağı'nı o kafa yıpratıyor! Namaz kılan personele mobbing

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peygamber Ocağı'nı o kafa yıpratıyor! Namaz kılan personele mobbing

Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay
Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay

Gündem

Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay

‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu
‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal Medya

‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23