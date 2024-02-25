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Yaşam Hava sıcaklığı bitkileri de şaşırttı!
Yaşam

Hava sıcaklığı bitkileri de şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2024-02-25 14:10:00 -
Hava sıcaklığı bitkileri de şaşırttı!

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.

Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi.

Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.

 
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