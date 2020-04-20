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Aktüel

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sivas’ta hava sıcaklığı 0’ın altına düşecek.

2020-04-20 15:56:29 -
Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sivas’ta hava sıcaklığı 0’ın altına düşecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Sivas’ta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, Salı ve Çarşamba günleri Sivas ve çevresinde yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü yağışların beklendiğini açıklanarak hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında seyredeceğine vurgu yapıldı.

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