Gara’da 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Şehitleriminiz 10’unun kimlikleri ise belirlendi. Şehit olanların arasında Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’da bulunuyor. Peki, Hüseyin Sarı kim?

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı kimdir? Hüseyin Sarı nereli?

Hüseyin Sarı, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonuldu. Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlıdır.

Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın düğününe katılmak üzere Kahramanmaraş’a giderken kaçırıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek, alıkonulan hemşehrimiz Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Gara'da bir mağarada şehit edildiği tespit edilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gara Şehitleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ““6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” dedi.