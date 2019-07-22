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Hava savunma sistemleri devrede! ‘Suriye’nin kuzeyinde esrarengiz patlamalar ve saldırılar oluyor’

İbranice yayın yapan nziv.net haber sitesi, Suriye haber ajansına dayandırdığı haberinde, ülkenin kuzeyindeki Masyaf bölgesinde esrarengiz saldırıların olduğunu, Suriye hava savunma sistemlerinin de düşmana karşı kullanıldığı açıklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Hava savunma sistemleri devrede! ‘Suriye’nin kuzeyinde esrarengiz patlamalar ve saldırılar oluyor’

İbranice yayın yapan nziv.net haber sitesi, Suriye haber ajansına dayandırdığı haberinde, ülkenin kuzeyindeki Masyaf bölgesinde çok sayıda esrarengiz patlama ve saldırıların gerçekleştirildiği, Suriye hava savunma sistemlerinin de düşman hedeflerine karşı kullanıldığı açıklandı. Saldırılarla ilgili hiç kimsenin bilgisi olmadığı da öne sürüldü.

Saldırıların gerçekleştiği Masyaf bölgesinde hassas hedefleme mekanizmalarına sahip bir İran füze montaj tesisinin de bulunduğu bildirildi.

Ayrıca, saldırıların gerçekleştiği bölgede Rusların S-400 Rus uçaksavar bataryaları ve Rusların Suriyelilere sattığı ancak henüz kendi emri altında olmayan bir S-300 bataryası da var.

İsrail füzeleri imha edildi

Suriye kaynakları ise, Masyaf'ta rejimin kontrolü altındaki alanlara karşı üç farklı yerden Grad roketi atıldığını bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı Sana ise, Katil İsrail'in Masyaf bölgesinde dört AS-300 rampasını imha ettiğini, bazı İsrail füzelerin ise Suriye hava savunma sistemi tarafından bertaraf edildiğini açıkladı.

Suriyeli muhalif İnternet sitesi ise, Şam rejimi karşıtı muhaliflerin Masyaf Shamm FM Mawali web sitesi de, Batı Hama kırsalında meydana gelen patlama seslerini, rejim karşıtı muhalif silahlı gruplarının bir dizi füze saldırısının neden olduğunu açıkladı.

Öte yandan iki gece önce, güneybatı Şam'daki Al-Sa'sa kasabasında da esrarengiz bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Suriye resmi makamları, saldırının kimler tarafından yapıldığını araştırıldığını söylediler.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
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  2. İbranice
  3. Suriye
  4. Suriye hava savunma sistemleri
  5. Masyaf bölgesi
  6. S-400 Rus uçaksavar bataryaları
  7. İran füze montaj tesisi
  8. Masyaf Shamm FM Mawali web sitesi

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