Kayseri'de aile faciası: Önce babasını sonra ağabeyini...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını darp ederken, ağabeyini ise boğazından bıçakla yaraladı. Kavganın nedeninin yeni satın alınana araç olduğu öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını darp ederken, ağabeyini ise boğazından bıçakla yaraladı. Kavganın nedeninin yeni satın alınana araç olduğu öğrenildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, önce babasını darbetti ardından da ağabeyini bıçakladı. İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde, ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasında aileye satın alınan bir araç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., yanındaki bıçakla ağabeyi S.G.’ye saldırdı.
AĞABEY AĞIR YARALANDI Kavgada boğazından bıçaklanan S.G. ağır yaralanırken M.G. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BABASINI DA DARBETTİ Öte yandan M.G.‘nin, ağabeyi S.G.’yi bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darbederek, başından yaraladığı ve kavgaya neden olan aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi. Ekipler, olay sonrası kaçan M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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