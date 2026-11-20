Bir milyondan fazla doğrulanmış yolcu değerlendirmesine dayanan APEX ödülleri, Türk Hava Yolları'nın yolcu deneyimi ve hizmet kalitesine yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koydu. Geniş uçuş ağı ve farklı uçak tiplerinden oluşan filosunda misafirlerine yüksek standartlarda hizmet sunan Türk Hava Yolları, Türk misafirperverliğini yansıtan ikram anlayışıyla yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi.

"TÜRK MİSAFİRLİĞİNİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, kazanılan ödüllere ilişkin, "Misafirlerimizin değerlendirmeleriyle şekillenen APEX ödüllerinde üç ayrı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ödülünü ilk kez kazanmamız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımızın uluslararası ölçekte takdir görmesinin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir yanına taşımaya ve havacılık sektöründe hizmet standartlarını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine bulundu.

"TÜRK HAVA YOLLARI, MİSAFİRPERVERLİĞİ BİR SANAT OLARAK İCRA EDİYOR"

APEX Grup İcra Kurulu Başkanı Dr. Joe Leader ise değerlendirmesinde, "Türk Hava Yolları'nın 2027 APEX Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ve APEX 5 Yıldızlı Havayolu ödüllerine layık görülmesi, misafirperverliği bir sanat olarak icra eden APEX World Class statüsündeki havayolunun gastronomi alanındaki üstün başarısını taçlandırıyor. Türk Hava Yolları, Turkish DO & CO iş birliği ve belirli uçuşlarında sunduğu ‘Uçan Şef' hizmetiyle Türk misafirperverliğini unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Özenle hazırlanan ve sunulan lezzetlerle misafirlerine Türk kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor" açıklamalarına yer verdi.

Altı kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Türk Hava Yolları, yolcu deneyimini merkeze alan hizmet anlayışıyla Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. APEX kapsamında kazanılan üç ödül, bayrak taşıyıcı havayolunun her yolculukta yüksek standartlarda hizmet sunma ve hizmet kalitesini sürekli geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.