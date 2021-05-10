Hava sahamızdan yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti

İç hatlarda 2002’de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli sefer düzenlediğini anımsatan Karaismailoğlu “Bugün bu rakamın arttığını, 7 merkezden 56 noktaya uçuş yapıldığını görüyoruz” dedi. Karaismailoğlu, dış hatlarda 2002’te 2 hava yolu işletmesiyle 50 ülkede sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlendiğini de hatırlattı. 2020’de 4 hava yolu işletmesiyle 127 ülkede 329 noktaya uçuş gerçekleştirildiğine işaret etti.

Yolcu sayısı artıyor

Karaismailoğlu, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli oranda arttığına dikkat çekti. Ayrıca 2020 başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hava yolu seyahatlerinde kısıtlamaların meydana geldiğini dile getirdi. Türk hava sahasında bu yılın 4 aylık döneminde transit üst geçişler dahil uçuş sayısının iç hatlarda 185 bin 156; dış hatlarda 84 bin 201 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, “Ülkemizde nisan sonuna kadar üst geçişlerle toplam 385 bin 40 uçak trafiği gerçekleşti. Yani Türk hava sahasından her 27 saniyede bir uçak geçişi oldu. Salgın sebebiyle tüm dünyada havalimanlarındaki yolcu sayısı ciddi oranda azaldı. Ancak aldığımız tedbirler sayesinde yolcularımız seyahatlerine havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği içinde devam ediyor” diye konuştu.

Devleri geride bıraktık

Türk sivil havacılığının salgın sürecindeki üstün başarılarının dünya havacılık otoritelerinin raporlarına da yansıdığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanımız birçok dünya devini geride bırakarak yolcu, uçak ve yük trafiğinde Avrupa birincisi olmayı başardı. İstanbul Havalimanımız birçok ilke imza atarak başarılarını sürdürüyor. Diğer tüm havalimanlarımız da salgın önlemleri konusunda çok iyi sınav verdiler. Bunun yanı sıra ülkemiz, Avrupa’nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak hava trafiği yönetiminde birincilikler alırken bu başarılarını sürdürüyor.”