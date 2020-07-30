  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Hava kirliliğinin ömrü kısalttığı ortaya çıktı

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu hava kirliliğinin yaşam süresini ortalama 2 yıl kısalttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 04:54:00 -
Hava kirliliğinin ömrü kısalttığı ortaya çıktı

Bilim insanları, hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamada, hava kirliliğinin büyük semptomlar göstermese de sağlığa büyük zararlar verdiği belirtildi.

The Air Quality Life Index tarafından yayınlanan rapor, hava kirliliğinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini de ortaya koydu. Ayrıca hava kirliliğinin arttığı bölgelerde bu sürenin 10 yıla kadar uzayabildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı