Hava kirliliğinin ömrü kısalttığı ortaya çıktı
Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu hava kirliliğinin yaşam süresini ortalama 2 yıl kısalttığını açıkladı.
Bilim insanları, hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamada, hava kirliliğinin büyük semptomlar göstermese de sağlığa büyük zararlar verdiği belirtildi.
The Air Quality Life Index tarafından yayınlanan rapor, hava kirliliğinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini de ortaya koydu. Ayrıca hava kirliliğinin arttığı bölgelerde bu sürenin 10 yıla kadar uzayabildiği ifade edildi.