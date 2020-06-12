Hava İkmal Millet Bahçesi’ne Halk Kütüphanesi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük şehir parklarından birisi olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin içine Halk Kütüphanesi’nin yapılacağının müjdesini verdi.

1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile Dünyanın sayılı şehir parklarından biri olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin aynı zamanda kültür bahçesi olarak da kullanılmasını istediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “İnşa etmeye çalıştığımız Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. Adım adım sona yaklaşıyoruz. Bu bizleri sevindiriyor. Ama sevindiren bir şey daha var. Hava İkmal Millet Bahçe’mizin içerisine yapacağımız millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanlarının yanı sıra Kültür Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle Halk Kütüphanesi yapıyoruz. Gençlerimize, kitaplarla açabilecekleri başka dünyalar göstermek, bakış açılarına yeni bir şeyler katmak ve onları fikir, kültürel anlamda donanım sahibi bireyler olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda da Kayseri’ye 8 Haziran’da Beyaz Şehir Halk Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ile Ziya Gökalp Semt Kütüphaneleri’ni kazandırdık. Merkez Kütüphanemize ek salon ekleyerek kapasiteyi 200 kişi daha artırdık. Kütüphanelerimiz Kayseri’mize yaptığımız en değerli yatırımlarımız” dedi.

Daha güzel yarınlar için en büyük servetin çocuk ve gençler olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yeni nesilin milli ve manevi değerlere bağlı, insana ve doğaya saygılı, kültürel anlamda da donanımlı olmaları için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Kayseri’ye kütüphanelerin çok yakıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gençlerimizin hem sosyalleşmesi hem de kültürel anlamda kendini geliştirebilmeleri için her şeyi yapıyoruz. Cenabı Allah’ın izniyle de yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.