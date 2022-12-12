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Sağlık Hava durumundaki değişiklikler baş ağrılarını olumsuz etkiliyor
Sağlık

Hava durumundaki değişiklikler baş ağrılarını olumsuz etkiliyor

Hava durumları ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, başlıca migren olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrılarının da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 15:25:00 -
Hava durumundaki değişiklikler baş ağrılarını olumsuz etkiliyor

Yeni Akit  Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, hava durumu ile bağlantılı ortaya çıkan baş ağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dr. Celal Şalçini, lodos başta olmak üzere tüm rüzgâr çeşitleri ile hava nem oranı ve hava basıncındaki ani değişikliğin, güneş, parlamalarının, aşırı soğuk ve sıcağın migren ataklarını tetikleyebildiğini vurguladı.

Baş ağrıları hava durumu ile bağlantı gösteriyor

Hava durumları ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, başlıca migren olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrılarının da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Migren kısa süreli hava değişikliklerinden etkileniyor

Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Başlıca lodos olmak üzere tüm rüzgâr çeşitleri, hava nem oranı değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar, aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir.” uyarısında bulundu.

Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterdiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Bazı migren hastaları kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir. Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmek zordur çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir.” dedi.

Günlük tutularak faktörler belirlenebilir

Migreni etkileyen faktörlerin tespit edilmesi için hastalara günlük tutmalarını tavsiye eden Dr. Celal Şalçini, “Migren hastaları o gün ne yediğini, hava durumunun ne olduğunu, hangi parfümü kullandığını not almalıdır. Böylece migren ataklarının hangi faktörden etkilendiği tespit edilebilir. Bu faktörlerin fark edilmesi zordur. Bu sebepten ötürü ancak titizlikle yapılan takip sonucunda farkına varabiliriz.” dedi.

Dr. Celal Şalçini, lodos ve fırtınalı havaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmanın ve fiziksel önlem almanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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