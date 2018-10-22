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Hava durumu Meteoroloji son dakika bugün hava yağmurlumu?

Haftanın ilk gününe yağmurla uyanan İstanbulllular, yağmurlu havanın ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarılarına göre, başta İstanbul olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde sağanak yağışlar var. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’’den yapılan son dakika açıklamasına göre, yağmur nereye yağacak? İşte hava durumunda son durum…

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:12
Hava durumu Meteoroloji son dakika bugün hava yağmurlumu?

Haftanın ilk gününe yağmurla uyanan İstanbulllular, yağmurlu havanın ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarılarına göre, başta İstanbul olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde sağanak yağışlar var. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’’den yapılan son dakika açıklamasına göre, yağmur nereye yağacak? İşte hava durumunda son durum…

Türkiye genelinde 22 Ekim Pazartesi günü havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında hava kapalı, yerel yağışlar var. Önümüzdeki günlerde de yağışın ağırlıklı kısmı Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da olacak. Güneydoğu’daki yağışlar da gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklıkta ise hafta ortalarından sonra hâlihazırdaki değerler üzerinden 4-5 derecelik düşüş yaşanabilir.  Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvette. Yalnızca Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de poyraz orta kuvveti aşıyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu

Ankara 5 günlük hava durumu

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:12
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  2. Kırklareli
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