Hava durumu Meteoroloji hava nasıl olacak?

Hava durumu nasıl ölçülüyor? Meteoroloji’nin hava durumunu nasıl tahmin ettiği çok kez merak edilmekte. Hava durumu günlük yaşantımızı etkileyen önemli olaylardan biridir. Bir plan yapılacak olunursa havanın nasıl olacağı yağışlı mı, güneşli mi olacağı mutlaka araştırılıp ona göre bir program hazırlanır. Onun için Hava durumu son bilgileri vatandaşlar için oldukça önemlidir. Peki hava durumu nasıl belirlenir? Meterooloji hava durumu tahminini nasıl yapar? Havanın güneşli mi yağmurlu mu, açık mı kapalı mı olacağı nasıl bilinir? İşte hava durumuna ilişkin detaylar.

Hava durumunu tahmin eden kurum ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’dür. Meteoroloji hava tahminlerini güneşin konumu, iklim şekilleri, atmosfer olaylarının yanında pek çok teknolojik materyalleri kullanarak hava durumu verilerini tahmini olarak açıklar.

Hava durumu nasıl tahmin edilir?

Havanın açık mı kapalı mı olacağı tahmin etmek için meteorolojinin başvuracağı etkenler söz konusudur. Bunlar yağmur, nem, rüzgar gibi faktörlerdir. Aslında hava durumu tahmininde en belirleyici olay gözlemdir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri, yer ölçümlerinin yanında atmosfer ölçümlerini yaparak bu ölçümlerden elde edilen bilgi ve verileri harmanlayarak hava durumu konusunda tahminlerini yürütmektedirler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu analizleri belirli bölgelere yerleştirilen istasyonlar başta olmak üzere radarların yanında uydu görüntüleri, hava balonları gibi verilerden elde etmektedir. Türkiye’nin pek çok yerinde meteoroloji istasyonları mevcuttur. Bu istasyonlar sayesinde sıcaklık değerleri, rüzgarın hızı ve yönü, nem miktarı, basıncın durumu gibi ölçümler yapılmakta.

Hava durumu hangi aletle ölçülür?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunda kısa süreli tahminleri yürütmek için ise Türkiye’nin farklı yerlerinde kurulan 20 radar sayesinde yapmaktadır. Bu radarlarla atmosfer olayları en be an takip edilerek bu radarlardan elde edilen veriler ışığında bulutların hareketleri izleniyor. Radarlar sayesinde önümüzdeki 3 saatte meydana gelebilecek yağışların durumu tahmin edilebilmekte.

Radarlardan elde edilen veriler ışığında yağışların hangi bölgede etkili olacağı, yağışların gök gürültülü mü, şiddetli mi olacağı yoksa kısa süreliğine mi yağış bırakacağı, bölgeyi ne zaman terk edeceği Meteoroloji uzmanları tarafından tahmin edilmekte.

Atmosfer olayları nasıl ölçülüyor?

Hava durumu olaylarını ölçmek için kulanılan bir diğer yöntem ise hava balolarıdır. Kocaman bir balonun cihaz yerleştirilip atmosfere salınıyor. Balona monte edilen bu cihaz ile atmosferdeki hava olaylarını tespit ediliyor. Atmosferde meydana gelebilecek sıcaklık, basınç, rüzgarın durumu bu vesileyle ölçülmüş olunuyor. Türkiye’de 9 yerden günde 2 kez olmak üzere bu balonlar salınıyor.

Ülkemizde 8 noktada atmosfer olaylarını gözlemlemek için noktalar bulunmaktadır. Buralardan atmosfer olayları takip edilmekte. Atmosfer gözlem yerleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Isparta, Samsun, Adana, Diyarbakır, Erzurum illerimizde yer almaktadır. Atmosfer gözlem noktalarından bir günde iki kez ve 12 saat aralıklarla atmosfer gözlemi gerçekleştirilmekte.

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