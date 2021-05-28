Hava durumu bugün nasıl? Bugün hava nasıl olacak yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi, öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük çevreleri ile Denizli’nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika Meteoroloji haberine göre; Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul radarından alınan son verilere göre Marmara Denizi üzerinde oluşan yağış kütleleri şehire doğru geliyor. Bu yağış kütlelerinin 15:30-18:30 arası yerel olarak sağanak yağmura ve bazı yerlerde ince taneli dolu geçişlerine neden olması tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Hava Forum'un verilerine göre bugün saat 15:30-18:30 arası Marmara'da yerel olarak sağanak yağmura ve bazı yerlerde ince taneli dolu geçişlerine neden olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüşe geçiyor ve yağmur geliyor. Özellikle Marmara’da başta İstanbul olmak üzere ve Karadeniz'de 5-6 gün gri gökyüzü var. Bu havaları sevmeyenler psikolojik olarak biraz bunalabilirler. Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da ise tam tersi yaz havası yaşanacak.

Anadolu'da radar görüntüsü mayın tarlasına döndü. Birçok noktada ani sağanak yağmur, şimşek, yıldırımın yanında sert dolu hadiseleri oluşabilir. Aşağıdaki haritada kırmızı renkli yerlerde ve çevrelerinde yer alanlar dikkatli olsun.

Yağış var mı?

Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ilerliyor. Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Buna göre; bugün Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü gösterecek. Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece. Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.