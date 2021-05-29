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Yaşam Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu
Yaşam

Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu

Ankara bugün hava nasıl olacak? Yeni günle birlikte pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın gün boyu nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:46:00 -
Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu

Mayıs ayıyla birlikte sıcak ve güneşli günler başladı. Ancak zaman zaman sağanak yağışlarda meydana geliyor. Ankara'da yaşayanlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Ankara hava durumu güncel

Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu

29 Mayıs Cumartesi günü Ankara en yüksek 21 en düşük 14 derece olacak. Sağanak yağışın beklendiği kentte güneş pazar günü yüzünü gösterecek.

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