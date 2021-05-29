Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu
Ankara bugün hava nasıl olacak? Yeni günle birlikte pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın gün boyu nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
Mayıs ayıyla birlikte sıcak ve güneşli günler başladı. Ancak zaman zaman sağanak yağışlarda meydana geliyor. Ankara'da yaşayanlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Ankara hava durumu güncel
Hava durumu Ankara | 29 Mayıs hava durumu
29 Mayıs Cumartesi günü Ankara en yüksek 21 en düşük 14 derece olacak. Sağanak yağışın beklendiği kentte güneş pazar günü yüzünü gösterecek.