Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN’dan

Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacı, Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (ASPİLSAN Enerji) tarafından karşılanıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji’nin Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN Enerji’nin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Kurumun, Türkiye’deki tek uçak ve helikopter akü üreticisi konumunda bulunduğunu, askeri ve devlet hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşıladığını belirten Özsoy, şöyle devam etti: “Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz.”