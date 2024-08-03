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Yaşam Hava almak isterken canından oldu
Yaşam

Hava almak isterken canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:57:00 -

Bursa'da hava almak için cama çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek düştü.

Bursa’da hava almak için cama çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip 4. kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 86 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. Kattaki evinin camına çıktı. Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü. Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

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