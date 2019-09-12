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Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Hattat Enerji ve Madencilik A.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:07
Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. Amasra İşletmesi’nde çalışan 98 işçiyi ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Hattat Enerji ve Maden A.Ş. arasında imzalandı.


GMİS Genel Merkezi’nde düzenlenen Hattat A.Ş. 4’üncü Dönem TİS imza törenine; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halil Beyanal ile Av. Cahide Özlem Süzgün Besler, GMİS’e bağlı Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yöneticileri ve GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.


Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. ile GMİS arasında imzalanan 4’üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi 64 asıl, 1 geçici ve 5 ek maddeden oluştu.


TİS’e göre 2019 yılında yerüstü çalışanlarının ücretlerine yüzde 12, yeraltı çalışanlarının ücretlerine yüzde 6 oranında artış sağlandı. 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 3 + enflasyon farkı, ikinci altı ayında da yüzde 3 + enflasyon farkı ücret artışı yapılacak.


Ramazan ve Kurban Bayram harçlıkları da toplu sözleşmede yer aldı. Buna göre; yeraltında çalışanlar 14 günlük yevmiye, yerüstünde çalışanlar ise 20 günlük yevmiye üzerinden Ramazan ve Kurban Bayramları harçlıklarını alacaklar.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:07
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