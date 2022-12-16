Hatırlatmakta fayda var küfürbazdan Cumhurbaşkanı olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine küfrettiği gerekçesi ile ceza alması başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere bir çok çevrede bayram havası estirdi. İmamoğlu’nun cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanıyken aldığı cezaya benzetildi. Henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararı üzerine binlerce kişi Saraçhane’nin önünde toplanarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için tezahürata başladı. Ancak iki olayın birbirlerine tamamen farklı olduğunu görmemezlikten geldiler. Oysa Erdoğan şiir okuduğu için, İmamoğlu ise küfrettiği için ceza almıştı.

Erdoğan’ın şiiri

Ziya Gökalp'e ait "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'İlahi Ordu' şiirini okumuştu. Şiirin sözleri aynen şöyle:

Minareler süngü,

kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız,

müminler asker,

İmamoğlu’nun küfürü

İmamoğlu’nun birkaç yerde söylemiş olduğu küfür nedeniyle cazalar almış, "Kayak takımı

g...ne girsin", “vali itlik yapmıştır» gibi ağıza alınmayacak sözler sarf etmişti. Son olarak da YSK üyelerine söylediği "Seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadeleri mahkumiyet kararı alınmasına neden olmuştu. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğu vurgusu da burada çok önemli. Yargı süreci devam ederken, oluşturulmak istenen siyasi mağduriyet algısı tepki ise dikkat çekiyor

Mağduriyet algısına tepki var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğu vurgusu siyasilerin ortak açıklaması oldu. Yargı süreci devam ederken, oluşturulmak istenen siyasi mağduriyet algısı tepki çekti.

Hem ceza aldı hem de bayram ediyorlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık ceza ile ilgili istinaf ve temyiz yolu açık olduğu halde, yaratılmak istenen mağduriyet algısı siyasilerin tepkisine neden oldu.

Yargılama devam diyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir." demesine rağmen belirli çevreler, İmamoğlu’ndan bir cumhurbaşkanı yaratmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz çok iyi biliyor ki bir küfürbazdan asla cumhurbaşkanı olmaz!