“Hatimlerimizle Hacdayız” kampanyası, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, İslam aleminde kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak bilinen Zilhicce Ayı’nın ilk günü olması münasebetiyle 22 Temmuz itibariyle başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın nedeniyle bu yıl hac ziyaretinin yapılamayacağından oluşan hüznü bir nebze olsun giderebilmek adına başlatılan “Hatimlerimizle Hacdayız” kampanyasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Değerli kardeşim; bu sene tüm dünyayı etkileyen bir salgın nedeniyle hac yolculuğuna çıkamıyoruz. Bu hüznü bir nebze de olsa giderebilmek adına hac mevsimini daha yoğun bir tilavet, tesbihat, tefekkür ve ibadetle geçirmeye yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda hatimler okunacak ve dualar yapılacaktır.

Şüphesiz Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumak, anlamak ve yaşamak, dünyada huzurumuz, ahirette kurtuluşumuz için yegane yol ve imkandır. Bu vesileyle sizleri ve tüm kardeşlerimizi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği bu anlamlı faaliyet çerçevesinde hatim ve dua programına katılmaya davet ediyorum.

Hatimlerimizle Hacdayız kampanyasına nasıl başvurulur?

Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahı saat 05.00’e kadar hatim.hac.gov.tr adresine girerek okudukları hatimleri kendi adlarına kaydedebilecekler.