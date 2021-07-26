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Spor Hatice Kübra İlgün kimdir?
Spor

Hatice Kübra İlgün kimdir?

Hatice Kübra İlgün başarıları | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında mücadele eden Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın sahibi oldu. Peki, Hatice Kübra İlgün kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 08:23:00 -
Hatice Kübra İlgün kimdir?

Hatice Kübra İlgün 1 Ocak 1993'te dünyaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen sporcu tekvandocudur. İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı.[ Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan sporcu, sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan İlgün, 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan sporcu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raundda farkı azaltsa da müsabakayı 7-5 kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

İlgün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgün, 32. Yaz Oyunları’nda 57 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı.

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