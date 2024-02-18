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Ekonomi Hatice Kolçak uyardı: Dolarda 2024 tahminini paylaştı
Ekonomi

Hatice Kolçak uyardı: Dolarda 2024 tahminini paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 18:22:00 - 2024-02-18 23:23:29
Hatice Kolçak uyardı: Dolarda 2024 tahminini paylaştı

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. ‘O’ yatırım aracını işaret etti! Kolçak, tahminlerini sıraladı!

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak bir kez daha yatırımcıları uyararak işaret etti.

Kolçak hem dolar kurunda hem de diğer yatırım araçlarında dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kolçak, dolar kurunun 37-38 TL'ye kadar yükselebileceğinden söz ederek, ekonomiyi ve yatırım araçlarını etkileyecek gelişmeleri yakından takip etmenin bir yatırım stratejisini olduğunu belirtti.

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği dolar kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan doların ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler için euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte 18 Şubat Pazar 2024 döviz kuru takibi...

Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL? DÖVİZ HAREKETLERİ 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Doları: 30,83 (Alış) - 30,85 (Satış)

EURO: 33,23 (Alış) - 33,24 (Satış)

STERLİN: 38,74 (Alış) - 38,94 (Satış)

1 DOLAR = 30,85 TL

 

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Yorumlar

batıranel

seçimden sonra dolar 10 tl benden duymuş olmayın

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