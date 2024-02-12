Hatice Kolçak küçük yatırımcıyı zengin edecek yöntemi duyurdu: Bunu yapan o tarihe kadar ev alır
Altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminler yapan ekonomist Hatice Kolçak, ev almanın hayal olmadığını açıkladı.
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara bomba tavsiyelerde bulunurken zengin olmanın formülünü açıkladı.
Pek çok yatırımcı elindeki maddi birikimi değerlendirmek içi farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Bunlardan bazıları ise döviz, Bitcoin, borsa, altın ve gümüş oldu.
Borsa rekor kırdı
Borsa’da yaşanan yükseliş ise dikkat çekiyor. Borsa İstanbul 9 bin 45 seviyesine gelerek rekor tazeledi. Bu noktada borsa yatırım araçları arasında tercih edilmeye başlandı.
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, Borsa İstanbul’un bu sene iyi olacağını belirtirken, “2024'te endekste beklediğimiz seviye en azından bir 12 bin seviyesine kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.
Ev almak hayal değil
Borsa tahminin ardından, Hatice Kolçak, yatırımcılara seslenerek zengin olmanın kritik formülünü açıkladı. Kolçak, “Örneğin 500 bin TL elinizde var. En azından bunların 20 bin TL’si ile farklı yatırım araçları alın. Sadece altın almayın. Ardından en azından orası belki yüzde 70 gidecek. İnanın ki zengin olmak o kadar zor değil. Emin olun 2 yıl veya 3 yıl içerisinde sıfırdan bile başlasanız ev, arsa ve araba almak hayal değil" dedi.
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