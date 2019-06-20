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Hatem’de obezite cerrahisi ile fazla kiloları ile vedalaşacaklar

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:28
Hatem’de obezite cerrahisi ile fazla kiloları ile vedalaşacaklar

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor.


Gaziantep’te yaşayan 29 yaşındaki Döne Özerk ve 135 kilo olan 30 yaşındaki Mehmet Bildirici Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan Obezite Cerrahisi ile sağlıklarına kavuştular.


Çocukluğundan beri obezite ile savaşan 105 kilo olan Döne Özerk, çareyi obezite cerrahisinde buldu. Birçok araştırma yapan ve sosyal medya aracılığı ile Dr. Yılmaz ile iletişime geçen Özerk, fazla kiloları nedeniyle iş hayatında zorluk çekiyordu. Ameliyat olmaya karar vererek, kendisini Yılmaz’a emanet eden Özerk , ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade ederek, yaşam standartlarının yükseleceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.


Yaptığı birçok diyet, egzersiz gibi yöntemler uyguladığı halde kilolarından kurtulamayan 30 yaşındaki Mehmet Bildirici, obezite cerrahisi konusunda araştırmalarda bulundu. Tavsiyeler üzerine Yılmaz’ı tercih eden Bildirici, ameliyattan sonra hemen ayağa kalkıp yürüyebildiği ve ağrı sızı yaşamadığı için mutlu olduğunu kaydetti.


Ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Emin Yılmaz, “Obezite, basit kilo alımının yanı sıra çok daha fazlasına yol açmaktadır. Vücut yağının kaslara oranla yüksek olması, kemiklerinizin yanı sıra iç organlarınızı da zorlar. Obezite cerrahisi ise kalıcı kilo verilmesini sağlayarak kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine önemli katkıda bulunur. Tüp mide ameliyatları ameliyat süresi olarak kısa sürmesi, riskinin daha az olması, daha sonraki dönemde safra yolları ile ilgili girişimsel işlemlerinin rahatlıkla yapılabilmesi ve hayat boyu vitamin kullanımı ihtiyacı olmaması nedeniyle en çok tercih edilen ameliyat yöntemidir. Ayrıca ameliyatları kapalı yöntemle yaptığımız için hastalar ameliyattan sonra erken dönemde işlerinin başına dönebiliyorlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:28
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