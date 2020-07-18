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Spor

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-18 21:10:25 -
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte kutlanıyor

HATAY (AA) - Hatayspor'un, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Ligin son haftasında Bursaspor'u sahasında 3-1 yenen Hatayspor'un taraftarları, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Taraftar, burada takımlarının şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlarken futbolcular ve teknik heyet üzeri açık otobüsle kenti gezip taraftarları selamladı.

Kentteki kutlamalar sürüyor.

Öte yandan, Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

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