  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hatayspor'dan, Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:53:00 -
Hatayspor'dan, Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanı için Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo Beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibine, futbolcularına ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak da, Akhisarspor’un teknik direktörü, futbolcu ve antrenörüne ve kulüp çalışanlarına yayımladığı mesajla, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı