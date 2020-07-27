Hatayspor'da yeni teknik direktör belli oldu
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve Ömer Erdoğan getirildi.
TFF 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı.
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve en son Fatih Karagümrük'te görev yapan Ömer Erdoğan getirildi. (beIN Sports)