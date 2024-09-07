Hatayspor'da Özhan Pulat ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."
HATAYSPOR KARNESİ
Hatayspor ile 8 maça çıkan Pulat, 1.13 maç başı puan ortalaması yakaladı.
RIZA ÇALIMBAY SESLERİ
Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ın oturması bekleniyor.