  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İş dünyası "duygusal" bakıyor! KKM'den çıkan para nereye gidecek?

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Binlerce dönüm arazi, sayısız konut aldılar, 'topraklarınızı satmayın' uyarıları yapılmaya başlandı

Esed'den kalleş saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! O isimlerin tamamını görevden aldı

Türkiye yerli ve milli fanta üretti! 6 liradan satılacak

Cumhurbaşkanı’nın önünde hain tezgâh! Türkiye gündemine bomba gibi düştü! “Payitaht” dizisi detayı şok etti

Yunanistan'da çok büyük panik! Televizyon, gazeteler, radyolar Türkiye'nin NOTAM kararını korku içerisinde servis etmeye başladı

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

İsrail gemisi kamikaze drone ile vuruldu
Spor Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor. Tek galibiyet Galatasaray'a karşı!
Spor

Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor. Tek galibiyet Galatasaray'a karşı!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 20:14:00 -
Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor. Tek galibiyet Galatasaray'a karşı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor, son dört lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı aldı.

Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle birlikte 13. hafta maçları başladı.

Haftanın açılışında Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takım İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbulspor, iki golle güldü

İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuk ekip Hatayspor'u tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov attı.

Hatayspor, 17 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23