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Spor Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:32:32 -
Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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