Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yeni sezon öncesi top başı yaptı. Futbolcular ısınma, 5’e 2 ve dar alan çalışmalarının ardından idmanı tamamladı. Askerlik nedeniyle takımdan ayrı kalan futbolcular ise yarın takıma katılacak.

Bordo-beyazlı ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü Erzurum’da kampa girecek.

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