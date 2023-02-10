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Hatayspor Süper Lig'den çekildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini, Gaziantep FK'nın da çekilmesi durumunda ligin 17 takımla devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:11:00 -
Hatayspor Süper Lig'den çekildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Türkiye bir yandan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan normale dönmeye çalışıyor.

Yaşanan felaket nedeniyle spor müsabaka maçları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol maçlarının başlama tarihini açıkladı.

TFF Başkanı, "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi.

Büyükekşi,

"Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmek planlarımız arasında."

diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,

"Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır."

açıklamasını yaptı.

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