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Spor Hatayspor, Eyüpspor'u sırtlayan ismi transfer etti
Spor

Hatayspor, Eyüpspor'u sırtlayan ismi transfer etti

2'nci Lig'de şampiyon olan Eyüpspor'da takımı sırtlayan isimlerden Sadık Baş, Hatayspor'a transfer oldu. Sadık, çıktığı 34 maçta 10 gol 3 asistlik performansla oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:57:00 -
Hatayspor, Eyüpspor'u sırtlayan ismi transfer etti

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, Eyüpspor forması giyen Sadık Baş'ı transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Sadık Baş'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu daha önce sırasıyla Karacay Belediyespor, Tuzlaspor ve Eyüpspor'da top koşturdu.

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