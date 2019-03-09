Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Spor Toto 1.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında evinde yarın oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmasıyla sona erdi.

Hatay temsilcisi, yaptığı son antrenman sonrasında tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Hatayspor - Eskişehirspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.