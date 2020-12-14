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Spor Hatayspor, erteleme maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Spor

Hatayspor, erteleme maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:10:39 -
Hatayspor, erteleme maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

HATAY (AA) - Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek, yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan bordo-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Ligde 18 puanı bulunan Hatay temsilcisi 8. sırada yer alıyor.


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