Hatayspor Beşiktaş'a direndi
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı ve 5 maç sonra berabere kaldı.
Hatayspor ile Beşiktaş Antakya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle öne geçti. Hatayspor, Boupendza'nın 7. ve 23. dakikada kaydettiği gollerle öne geçti. Beşiktaş, 41. dakikada Larin'in golü ile beraberliği yakaladı: 2-2. İlk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise puanını 28'e taşıdı.
Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor is deplasmanda Erzurumspor'u konuk edecek.